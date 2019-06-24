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Gönyeli Belediyesi’nde 2019-2020 dönemi toplu iş sözleşmesi imzalandı

Gönyeli Belediyesi’nde 2019-2020 dönemi toplu iş sözleşmesi imzalandı

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:34
Gönyeli Belediyesi’nde 2019-2020 dönemi toplu iş sözleşmesi imzalandı

Gönyeli Belediyesi ile Devrimci Genel İş Sendikası arasında 2019-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Dev-İş Başkanı Hasan Felek ve Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imzalar atılırken düşüncelerini paylaşan taraflar, çalışanın haklarının iyileştirilmesi noktasında ellerinden gelen özveriyi gösterdiklerini ifade etti.

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli yaptığı konuşmada, 2019-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını kaydederek, değişen hayat pahalılığı artışı karşısında çalışanların alım gücünün geriletilmemesi için bütçe disiplinini de gözeterek hareket ettiklerini söyledi. 

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“Gönyeli Belediyesi’nin sorumlu ve katılımcı yönetim anlayışı ile ülkenin en güçlü belediyesi olduğunu” belirten Benli, yine bütçe dengelerini sarsmadan, sendika ile de uyum içerisinde, belediye meclisinin de kararıyla toplu sözleşmenin olgunlaştırıldığını söyledi.

Benli, bunun yanı sıra 2011 yılında gelen yasalarla ilgili ortaya çıkan anomalilerin ilerleyen yıllarda çalışanların aleyhinde bir durum oluşturmaması ile ilgili sendika, idare ve devletin kurumlarıyla derinlemesine çalışmalar yapıldığını belirtti. Bu zeminin daha sağlıklı noktaya getirilmesi konusunda mesafe alındığını kaydeden Benli, bir yandan halkın hizmet hakkı, diğer yandan çalışanın refahının belediye yönetiminin onuru olduğunu ifade etti.

Belediyenin açıklamasına göre, Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit de, sözleşme ile birlikte hayat pahalılığı karşısında çalışanların gerileyen refah seviyesinin yükseltilmesinin sağlandığını söyleyerek, Benli ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek’in ise, Gönyeli Belediyesi’nde imzaladıkları sözleşmeyi, çalışanlar açısından “örnek bir sözleşme” olarak nitelediği belirtildi.

Son Güncelleme: 24.06.2019 15:38
Anahtar Kelimeler:
Gönyeli Belediyesi Toplu Iş SözleşmesiAhmet BenliDev Iş
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