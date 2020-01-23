Gönyeli Belediyesi zabıta ekipleri imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen bir yapıyı kaldırdı

Gönyeli Belediyesi, zabıta ekipleri tarafından yapılan rutin denetimlerde Menekşe Sokak’ta imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen yapıyı, vatandaşla işbirliği içerisinde kaldırıldı.