Gönyeli Belediyesi zabıta ekipleri imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen bir yapıyı kaldırdı
Gönyeli Belediyesi, zabıta ekipleri tarafından yapılan rutin denetimlerde Menekşe Sokak’ta imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen yapıyı, vatandaşla işbirliği içerisinde kaldırıldı.
Gönyeli Belediyesi zabıta ekipleri imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen bir yapıyı kaldırdı
Gönyeli Belediyesi, zabıta ekipleri tarafından yapılan rutin denetimlerde Menekşe Sokak’ta imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen yapıyı, vatandaşla işbirliği içerisinde kaldırıldı.
23 Ocak 2020 Perşembe 13:15
Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belediye’nin kararlı denetimlerle Gönyeli sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya müsaade etmediği vurgulandı ve denetimlerin devam edeceğine işaret edildi.
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