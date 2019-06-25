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Gönyeli Belediyesi yaşlılara yönelik gezi düzenledi

Gönyeli Belediyesi yaşlılara yönelik gezi düzenledi

25 Haziran 2019 Salı 08:47
Gönyeli Belediyesi yaşlılara yönelik gezi düzenledi

Gönyeli Belediyesi, yaşlılara yönelik gezi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, her yıl gerçekleştirilen kültürel geziler çerçevesinde, bu yıl Nisan ayından itibaren her hafta 5 farklı bölgeye, Karpaz’dan Yeşilırmak’a Larnaka’dan Limasol’a Kıbrıs genelinde geziler yapıldığı belirtildi.

Gönyeli Belediyesi açıklamasında şunlar da aktarıldı:

“Gönyeli Belediyesi Yaşlılara Hizmet Birimi, gezilerin yanı sıra, birim üyelerine periyodik olarak evde sağlık kontrolü, berber ve kuaför hizmeti, bahçe temizliği, doğum günü kutlaması ve acil ihtiyaçların giderilmesi gibi pek çok hizmet sunuyor.

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Altyapısını tamamlamış, insan odaklı yerel yönetim anlayışını en üst seviyeye getirmek adına çalışmalarını sürdüren Gönyeli Belediyesi, yaşlıların hayat kalitelerini üst seviyeye çekmek ve mutlu bir yaşlılık geçirmelerini sağlamak amacıyla birçok etkinlik gerçekleştiriyor.

Gönyeli Belediyesi gelenekselleşmiş kültür gezilerini bu yıl da sürdürdü. Yaşlılar Karpaz’dan Yeşilırmak’a Larnaka’dan Limasol’a tüm ülkeyi gezdi.”

BENLİ

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Gönyeli Belediyesi bünyesinde 1432 üyeye hizmet veren Yaşlılara Hizmet Birimi’nin faaliyetlerinden büyük keyif aldıklarını ve gurur duyduklarını ifade ederek, yaşlıların kaliteli zaman geçirmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Son Güncelleme: 25.06.2019 11:52
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