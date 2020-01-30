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Gönyeli Belediyesi: “Önceliğimiz halk sağlığı ve çocukların güvenliği”

Gönyeli Belediyesi, çocuklara sağlıklı koşullarda hizmet vermeyen, elektrik ve sağlık altyapısı yetersiz kreşi mühürledi.

Gönyeli Belediyesi: “Önceliğimiz halk sağlığı ve çocukların güvenliği”

Gönyeli Belediyesi, çocuklara sağlıklı koşullarda hizmet vermeyen, elektrik ve sağlık altyapısı yetersiz kreşi mühürledi.

30 Ocak 2020 Perşembe 11:59
Gönyeli Belediyesi: “Önceliğimiz halk sağlığı ve çocukların güvenliği”

GÖNYELİ BELEDİYESİ: “ÖNCELİĞİMİZ HALK SAĞLIĞI VE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ”

Gönyeli Belediyesi, çocuklara sağlıklı koşullarda hizmet vermeyen, elektrik ve sağlık altyapısı yetersiz kreşi mühürledi.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” anlayışı ile denetimlerini sürdüren Gönyeli Belediyesi, izinsiz ve altyapısı yetersiz olarak açılan “Renkli Şatolar” adlı kreşi mühürleyerek,  gerekli işlemleri başlattı.

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Yenikapı Sokak’ta bulunan Renkli Şatolar isimli kreş, “elektrik donanımı, sağlık ve altyapı koşullarının kreş standartlarına uygun olmaması” nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürlendi ve hizmetleri durduruldu.

İşyeri izni de bulunmayan Renkli Şatolar Kreşi’nin yapılan denetimlerde Kreş ve Etüt Tüzüğü’ne de uygun olmadığı saptandı.

Açıklamada, toplam 17 çocuğa hizmet veren Renkli Şatolar Kreşi’nin mühürlenmesinin özellikle çocukların sağlığı ve güvenliği sebebiyle yapıldığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 30.01.2020 15:10
Anahtar Kelimeler:
Gönyeli BelediyesiKreşi MühürlediRenkli Şatolar
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