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Gönyeli Belediyesi'nde 1 pozitif vaka

Gönyeli Belediyesi, personeline yönelik düzenli olarak yapılan PCR testlerinde 96 personelin negatif bir personelin pozitif çıktığını açıkladı. 

09 Şubat 2021 Salı 14:30
Gönyeli Belediyesi'nde 1 pozitif vaka
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Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 150 personelin yer aldığı belediyede, aktif çalışan 97 kişinin tamamı PCR testlerini yaptırdı. 
Belediye, 96 kişinin testinin negatif, 1 kişinin testinin pozitif sonuç verdiğini, Covid-19 pozitif personel ile birlikte 7 temaslının da karantina sürecinin başladığını açıkladı.
Açıklamada, çalışanların ve halkın sağlığı için temaslı olanların izole edildiği belirtildi. 

BELEDİYEDE DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA SİSTEMİ
Gönyeli Belediyesi personelinin Covid-19 vakalarının artması ve kapanma dönemiyle birlikte çalışmalarını dönüşümlü sürdürdüğü, en az sayıda çalışanla, en etkin pandemi yönetimi için çalıştığı kaydedildi. 

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Teknoloji desteği ile uzaktan çalışma metotlarını da devreye alan belediyenin, özellikle denetim ve destek faaliyetlerini aksama olmadan sürdürdüğü bildirildi. 
Açıklamada, “Gönyeli Belediyesi’nde PCR testleri rutin olarak yapılırken, ayrıca, Covid-19 tedbirlerine yönelik hizmet içi eğitimlerini de sürmektedir” denildi.

AŞILAMA VE DESTEK ÇALIŞMALARI
Sağlık Bakanlığı ile belediye iş birliğinde, 65 yaş üzeri 710 kişinin aşılandığı kaydedilen açıklamada, 65 yaş üzeri bireylere yönelik gıda, ilaç ve ihtiyaç tedarik hizmeti ile banka işlemlerine yönelik desteğin de sürdüğü ifade edildi.
Kapanmanın ilk 7 gününde, 244 iş yerinin denetlendiği, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişiye ceza uygulandığı kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 09.02.2021 15:32
Anahtar Kelimeler:
Pozitif VakaGönyeli Belediyesi
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