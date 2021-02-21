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Gönyeli Belediyesi hizmet binasının kapılarını yarın yeniden açacak

Gönyeli Belediyesi, Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde kapanma süreci sonrasında 19 Şubat tarihli Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda, hizmet binasının kapılarını yarın yeniden açıyor.

21 Şubat 2021 Pazar 14:15
Gönyeli Belediyesi hizmet binasının kapılarını yarın yeniden açacak
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Gönyeli Belediyesi, Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde kapanma süreci sonrasında 19 Şubat tarihli Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda, hizmet binasının kapılarını yarın yeniden açıyor.
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, hizmet binasını tümüyle dezenfekte eden belediye,  yeni dönemde de personelini dönüşümlü çalıştıracak.
Gönyeli Belediyesi’nde yarın temizlik, emlak, tahsilat, su, imar, kanalizasyon gibi temel fonksiyonlar yeniden çalışmaya başlayacak.
“Belediyemiz fonksiyonlarına Covid-19 koruma programına devam ederek geriye dönecektir” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, dönüşümlü personelle ve en üst düzeyde tedbirle görev yapacaklarını söyledi.
65 yaş üzerine “Tedarik Programı” devam ederken, yeniden açılım ve normalleşme sürecinde “gıda desteği” de uygulanacak.

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‘Yaşlılara Hizmet Birimi’nin de farklı bir işlevle hizmetlerini sürdüreceğini belirten Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “E-Vezne de devrededir. Gönyeli’de hatta yurt dışında yaşayan tüm dostlarımız, her türlü ödemelerini e-vezne üzerinden de yapabilir” dedi.
Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde aşılama çalışmalarının da sürdüğünü anımsatan Ahmet Benli, belediyenin çağrısını yineledi.
“AŞI İŞİN BAŞVURUNUZ”
Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecek aşı programında yer almak için Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üzeri kişiler ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, bu rahatsızlığı gösteren sağlık belgesi ile 05391106688 numaralı telefona başvurabilir. 
Benli, “Özellikle risk gruplarındaki insanlarımıza çağrımız geçerlidir. Lütfen evlerinizden ayrılmayınız. Bizler sizlere hizmet etmek için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Belediyeniz sizlerin emrindedir” ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 21.02.2021 15:52
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