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Gönyeli Belediyesi gıda güvenliği ve Covid-19 denetimleri sürüyor

15-26 ŞUBAT ARASINDA 249 İŞ YERİ DENETLENDİ

28 Şubat 2021 Pazar 13:15
Gönyeli Belediyesi gıda güvenliği ve Covid-19 denetimleri sürüyor
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15-26 ŞUBAT ARASINDA 249 İŞ YERİ DENETLENDİ

Gönyeli Belediyesi’nin salgın sürecinde de denetimlerini aralıksız sürdürdüğü ve 15-26 Şubat arasında 249 işyerini denetlediği bildirildi.

Gönyeli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamaya göre, PCR testi kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, çok sayıda işletmelerin pandemi kurallarına yönelik hassasiyetinin memnuniyet verici olduğu kaydedildi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli esnafının sorumluluk sahibi yaklaşımından mutlu olduğunu belirterek, “Esnafımız büyük bir çoğunlukla kurallara uygun davranıyor, PCR testlerini düzenli yaptırıyor, sosyal mesafeye özen gösteriyor. PCR testlerini aksatan az sayıda iş yerimiz de gerekli uyarılar sonrasında inanıyoruz ki, tedbir alacaktır. Gönyeli esnafının örnek tavrının, yüksek bir sorumlulukla sürmesi yönünde belediyemiz de denetimlerini sürdürecektir.” dedi.

“EKSİKLİKLERE YÖNELİK GEREKLİ UYARILAR YAPILDI”

Gıda güvenliği ve hijyene yönelik denetimlerini de aksatmadan sürdüren Gönyeli Belediyesi Sağlık Bölümü ile Zabıta Amirliği, kurallara uyan esnafa teşekkür etti, saptanan eksikliklere yönelik gerekli uyarıları yaptı.

Denetimlerde, Covid-19 kuralları dahilinde PCR testi, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik ile hijyen yeterliliği de kontrol edildi. Gıda işletmelerinde ise çalışma alanlarının temizliği, personel hijyeni ve gıda güvenliği unsurları denetlendi.

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“DEZENFEKSİYON HAKKINDA BİLGİLENDİRMELER YAPILDI”

Ayrıca denetimlerde iş yeri sahipleri ile çalışanlara, dezenfektan kullanımı ve temizlik planı hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesi’nden yapılan açıklamada, normalleşme sürecinde yeniden açılan işletmelerin kapsamlı olarak denetlendiği belirtildi.

Özellikle gıda imalathaneleri servis ve mutfak alanlarında uygulanan sıkı tedbirler, Covid-19 salgın sürecinde öne çıktı.

“DENETİM KRİTERLERİMİZ GÜNCELLENDİ”

Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesi’nden yapılan açıklamada, şu noktalara dikkat çekildi:

“Güvenli gıdanın üretilmesi yanında, insan sağlığına tehdit oluşturmayacak şekilde korunması gerekmektedir. Kamu sağlığının korunabilmesi için gıda güvenliğinin sağlanması aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. Bu kapsamda denetim kriterlerimiz güncellenmiş olup yoğun ve aralıksız olarak sürdürülmektedir.”

Gönyeli Belediyesi Sağlık şubesi ve Zabıta Amirliği ekiplerinin 15-26 Şubat tarihleri arasında toplam 249 iş yerini denetledi. Denetimlerde eksikleri olan işletmelere ihbar verilerek, eksiklerini tamamlaması için yasal ek süre tanındı.

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Son Güncelleme: 28.02.2021 14:43
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