Gönyeli Belediyesi, “Elektronik Belge Yönetim Sistemi”ne (EBYS) katıldı

BENLİ: “BİR YANDAN FİBER OPTİK İNTERNETİ KENTE KAZANDIRMAK İÇİN YOĞUN BİR TEMPOYLA ÇALIŞIYORUZ; DİĞER YANDAN DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ YAŞLAMA GEÇİRİYORUZ”

Gönyeli Belediyesi, omurgası devlet tarafından oluşturulan “Elektronik Belge Yönetim Sistemi”ne (EBYS) katıldı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Elektronik Belge Yönetim Sistemi’yle birlikte hem çok daha hızlı işlem yapılacağını, hem de dijital bir arşiv oluşturulacağını ifade etti.

Dijital dönüşümün, yüksek yaşam standartlı kent hedefleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Benli, bir yandan fiber optik interneti kente kazandırmak için yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdüklerini, diğer yandan da dijital dönüşüm projelerini yaşama geçirdiklerini anlattı.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPILDI

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Elektronik Belge Yönetim Sistemi için Gönyeli Belediyesi’nde bir hafta boyunca tüm personelin uzmanlar tarafından eğitildiği kaydedildi.

Uygulamalı olarak eğitim yapılan EBYS’nin gerekli teknolojik altyapının da hazırlanması sonrasında uygulamaya başlandığı belirtildi.

EBYS’NİN AVANTAJLARI NELERDİR

Açıklamaya göre EBYS’nin avantajları şöyle:

“EBYS ile gerek kurum içi birimler arası, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan yazışmalar bilgisayar ortamında yapılacak. Böylece, yazışmaların standartlaşması sağlanacak, zamandan ve kırtasiyeden tasarruf edilecek. Yazışmalar ve tüm diğer içerikler dijital ortamda arşivlenecek. Tanımlı iş akışı yolları ile belgeleri zamanında, doğru kişiye ve en kısa yoldan ulaşabilecek. Belgelerin dolaşımı sırasında iş akışı ve işlem süreçleri takip edilebilecek. Belgeler hızlı bir biçimde dosyalanarak arşivlenecek. Bekleyen ve işlem yapılan evraklar kontrol edilerek personelin performansı değerlendirilebilecek. Doküman oluşturma ve saklama maliyetleri azaltılacak. Kırtasiye giderlerinden, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanacak.”