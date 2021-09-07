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Gönyeli Belediyesi, Denktaş’ın anıt mezarı hakkında açıklama yaptı

07 Eylül 2021 Salı 15:15
Gönyeli Belediyesi, Denktaş’ın anıt mezarı hakkında açıklama yaptı

“PROJE HAZIRLANDI ANCAK HÜKÜMETİN SONLANMASIYLA SONUÇ ALINAMADI”

Gönyeli Belediyesi, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarına ilişkin projenin belediye tarafından hazırlandığını ancak o dönemin hükümetinin sonlanmasıyla ileri taşınamadığını ve yeni hükümet döneminde de sonuç alınamadığını belirtti.

Belediyenin anıt mezar konusunda yaptığı açıklamada, verilecek kararda belediyenin üzerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduğu kaydedildi.

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Açıklamada, “Rauf R. Denktaş gibi topluma mal olmuş değerlerin isminin siyasi malzeme ya da istismar yapılmadan, hak ettiği değeri bulması temennimizdir” ifadelerine yer verildi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarının düzenlenmesi görevinin, o dönemin Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın talebi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Gönyeli Belediyesi’ne devredildiği belirtilen açıklamada, mezarla ilgili projenin belediye tarafından hazırlanarak dönemin hükümetine ve aileye sunulduğunu ancak uygulamaya yönelik protokolün hükümetin sonlanmasıyla ileri taşınamadığı kaydedildi.

Projenin daha sonra kurulan hükümete sunulduğu ancak herhangi bir sonuç alınamadığı belirtilen açıklamada, “Gönyeli Belediyesi’nin bu yönde projesi tamamlanmıştır ve gerekli destek verilmesi halinde belediyemiz sorumluluk almaya hazırdır” denildi.

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Son Güncelleme: 07.09.2021 15:35
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