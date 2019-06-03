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Gönyeli Belediyesi, bayramda hizmetlerinin aksamaması için tedbir aldı

Gönyeli Belediyesi, bayramda hizmetlerinin aksamaması için tedbir aldı

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
Gönyeli Belediyesi, bayramda hizmetlerinin aksamaması için tedbir aldı

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Gönyeli Belediyesi, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için bir takım tedbirler aldı.
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; İdari konular ve kanalizasyon için 0533 880 60 10, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranması istendi.

BENLİ: “24 SAAT VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDE OLACAĞIZ”

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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli de, bayram nedeniyle yaptığı açıklamada, genelde ülke, özelde ise Gönyelilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. 
Belediye olarak, bayram süresince hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Benli, "Belediye olarak 24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Gönyeli'de sorunsuz bir bayram öngörüyoruz" dedi.
 

Son Güncelleme: 03.06.2019 13:21
Anahtar Kelimeler:
Gönyeli BelediyesiBayram
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