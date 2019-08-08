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Gönyeli Belediyesi bayram tedbirlerini açıkladı

Gönyeli Belediyesi bayram boyunca temizlik, su, aydınlatma gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlem aldığını belirterek, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu.

Gönyeli Belediyesi bayram tedbirlerini açıkladı

Gönyeli Belediyesi bayram boyunca temizlik, su, aydınlatma gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlem aldığını belirterek, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:19
Gönyeli Belediyesi bayram tedbirlerini açıkladı

Buna göre; idari konular ve kanalizasyon için 0533 880 60 10, su sıkıntısı için 0542 851 13 01, zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, temizlik ve defin için 0533 862 58 80, sağlık şubesi için 0533 834 65 15, yaşlılara hizmet birimi için 0533 825 31 99 numaraları aranabilir.

Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesinden yapılan açıklamada, bayramın 1. günü sabah saatlerinden itibaren kurbanlıkların kesiminin belediye mezbahasında veteriner hekim gözetiminde hijyenik ve sağlıklı koşullarda yapılacağı belirtildi.

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BENLİ: “24 SAAT VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDE OLACAĞIZ.”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de, genelde ülke, özelde ise Gönyelilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Belediye olarak, bayram süresince hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Benli, "Belediye olarak 24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Gönyeli'de sorunsuz bir bayram öngörüyoruz. Gönyelililerin ve ülkemizin Kurban Bayramı'nı kutlarım" dedi.

Son Güncelleme: 08.08.2019 11:37
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