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Gönyeli Belediyesi, 65 yaş üzeri Gönyelili yurttaşların aşılanmaları için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapıyor

Küresel Salgın Covid-19 sürecinde hem koruyucu, hem de destek verici çalışmalarını sürdüren Gönyeli Belediyesi, aşı programı’nın da başarıyla uygulanması için Yaşlıları Hizmet Birimi'ni devreye koydu.

22 Ocak 2021 Cuma 11:50
Gönyeli Belediyesi, 65 yaş üzeri Gönyelili yurttaşların aşılanmaları için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapıyor
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Gönyeli Belediyesi'ne kayıtlı 65 yaş üzeri 1.237 kişi belediye tarafından tek tek aranarak ilgili formlar doldurulacak.

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İlgili liste çalışmasının tamamlanmasının ardından, 65 yaş üzeri yurttaşların aşı hizmetine erişimi sağlanarak oluşturulacak sağlık merkezlerinde belirli bir program dahilinde aşılanması hedefleniyor.

Gönyeli Belediyesi, gerekli hijyen ve sağlık koşulları içerisinde kentteki yurttaşların aşı hizmetine erişimini kolaylaştırmak için tüm imkanlarını devreye koydu.

Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ikameti Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde olan ve Yaşlılara Hizmet Birimi'ne üye olmayan kişilerin 0533 825 31 99 nolu telefonla Belediyeye başvurmaları istendi.

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Gönyeli Belediyesi65 Yaş üzeri Gönyelili Yurttaşların AşılanmalarıKKTC Sağlık Bakanlığı
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