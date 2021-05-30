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Gönyeli Belediyesi 1 Haziran’da çocukları yine unutmadı

Gönyeli Belediyesi her yıl 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle düzenlediği şöleni salgın nedeniyle bu yıl yapmadı, ancak çocukları unutmadı.

30 Mayıs 2021 Pazar 11:37
Gönyeli Belediyesi 1 Haziran’da çocukları yine unutmadı
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Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 1 Haziran’da Gönyeli’deki çocuklara uçurtmalarının dağıtılacağı duyuruldu.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda 18:00 - 20:00 saatleri arasında çocuklara uçurtmaları dağıtılacak.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde maske ve sosyal mesafe önlemleri içerisinde yapılacak dağıtımda, çocuklar yine uçurtmalarına kavuşacak.

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Ayrıca Gönyeli’deki kreş, okul öncesi eğitim, ilkokul ve kulüpler aracılığı ile de çocuklara uçurtma dağıtımı yapılacağı açıklandı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, çocuklarımızın geleceği için sürekli çalıştıklarını, yüksek hizmet kalitesi ve yaşam standardını önemsediklerini belirterek, “Tüm çabalarımızın odağında elbette insan vardır” diye konuştu.

Benli, salgının en kısa zamanda geride kalmasını dileyerek, “Çocuklarımızla birlikte sokaklarda, parklarda koşmayı çok özledik” dedi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Gönyeli yürüyüş ve bisiklet parkurları, temiz caddeleri ve güvenli parklarıyla keyifle yaşanan bir kenttir. Bu güzel kentte, bu ülkenin güzel çocuklarına hizmet etmek onurdur” diye sözlerini tamamladı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KktcGönyeli BelediyesiçocukUçurtma
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