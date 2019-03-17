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Gönyeli Belediye Bulvarı’nda 227 kapasiteli araç park yeri

Gönyeli Belediye Bulvarı’nda 227 kapasiteli araç park yeri

17 Mart 2019 Pazar 11:46
Gönyeli Belediye Bulvarı’nda 227 kapasiteli araç park yeri

İKİ AY İÇERİSİNDE GÖNYELİ BELEDİYE BULVARI’NDA 94 ARAÇLIK YENİ OTO PARK ALANLARI HİZMETE GİRECEK
 

BENLİ: “GÖNYELİ BELEDİYE BULVARI’NDAKİ TÜM MEKÂNLAR VE İNSANLAR ÇOK DAHA GÜVENLİ, KONFORLU VE YÜKSEK STANDARTTA BİR HİZMETE SAHİP OLACAK”

Gönyeli’nin “en önemli cadde dönüşüm projelerinden” Gönyeli Belediye Bulvarı’nda araç oto park kapasitesinin artırılması yönünde adım atılıyor. Belediye açıklamasına göre, Nisan ayı sonunda, binalara ait park alanları hariç, Gönyeli Belediye Bulvarı 227 araçlık oto park kapasitesine ulaşacak.
“94 ARAÇLIK YENİ OTO PARK”
Gönyeli Belediye Bulvarı’nın çağdaş bir görünüme kavuşturulması ve ekonomik değerinin yükseltilmesi için başlatılan proje sonuçlanırken, şimdi, belediye bulvarında diğer geliştirici projeler uygulanıyor.
Cadde dönüşümüyle birlikte yol boyunca bölgeye kazandırılan 80 araçlık oto parkın yanı sıra Belediye Sarayı’ndaki iki ayrı park yerine de 45 araç park edebiliyor.
Tabipleri Birliği karşısı ve Ulus Sokak’taki park yerlerine şimdi yenileri de ekleniyor.
İki ay içerisinde Gönyeli Belediye Bulvarı’nda 94 araçlık yeni oto park alanları hizmete girecek.
Açıklamaya göre oto parkların durumu şöyle:
Konum Kapasite Sonuç
1- Belediye Bulvarı - Belediye Park Yeri 45 adet Tamamlandı
2- Doğu Sokak - Tabipler Birliği Karşısı 25 araç Tamamlandı
3- Ulus Sokak - Belediye Binası Arkası 18 araç Tamamlandı
4- Öncü Sokak - Bereket Fırın Arkası 56 araç Nisanda tamamlanacak
5- Öncü Sokak - Bereket Fırın Arkası 15 araç Tamamlandı
6- Belediye Bulvarı - Gönyeli Döviz yanı 38 araç Martta tamamlanacak
7- Belediye Bulvarı - Yol boyunca 80 araç Tamamlandı
“GÜVENLİ, KONFORLU, YÜKSEK STANDARTTA”
Konuya ilişkin açıklamasında, “Gönyeli Belediye Bulvarı’ndaki tüm mekânlar ve insanlar çok daha güvenli, konforlu ve yüksek standartta bir hizmete sahip olacak” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, oto park sorununa çözüm üretmek için yeni projeler ürettiklerini söyledi.
Gönyeli Belediye Bulvarı’nın ülkenin alternatif cazibe merkezlerinden birisi haline geldiğini ifade eden Benli, bu nedenle oto park ihtiyacını çok önemsediklerini vurguladı.
Yeni oto parkların Gönyeli’ye kazandırılması amacıyla takım arkadaşlarıyla birlikte sürekli çalıştıklarını belirten Ahmet Yalçın Benli, “Belediye ve işletmelerin kendi otoparkları ile birlikte Gönyeli Belediye Bulvarı’nda çok daha iyi bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Benli, sadece Gönyeli Belediye Bulvarı’nda değil, kentin tüm bölgelerine yeni otoparklar kazandırmak için çalışmaların ilerlediğini ve bunları da kent insanıyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 17.03.2019 15:19
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