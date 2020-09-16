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Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Her Eve Fiber Optik Projesi’ne Destek Almak Kapsamında Sivil Toplum Örgütleriyle Görüştü

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin, Gönyeli’de hayata geçirilmesi planlanan Her Eve Fiber Optik Projesi’ne destek almak kapsamındaki temasları devam ediyor.

16 Eylül 2020 Çarşamba 16:48
Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Her Eve Fiber Optik Projesi’ne Destek Almak Kapsamında Sivil Toplum Örgütleriyle Görüştü
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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin, Gönyeli’de hayata geçirilmesi planlanan Her Eve Fiber Optik Projesi’ne destek almak kapsamındaki temasları devam ediyor.
Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Benli Gönyeli’de bulunan sivil toplum örgütleri yetkilileriyle görüşerek gelinen süreçte yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi.

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Dart Birliği Başkanı Yusuf Palaz, Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Mehmet Konuşur, Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Mehmet Çıldır, Tenis Kulübü Başkanı Fetanet Can, Yükseliş Hentbol Spor Kulübü  Başkanı Turgut Bürüncük, Fazıl Plümer Okul Aile Birliği Başkanı Başak Tunçoğlu ve Gönyeli İlkokulu Okul Aile Birliği Asbaşkanı Melek Arabacıoğlu ve sivil toplum örgütlerinin diğer yöneticilerinin katıldığı görüşmede Gönyeli Belediye Başkanı Benli, projenin detaylarını bugüne kadar gelinen süreçteki olayları anlattı.
 

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Son Güncelleme: 16.09.2020 17:08
Anahtar Kelimeler:
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli
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