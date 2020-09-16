Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Her Eve Fiber Optik Projesi’ne Destek Almak Kapsamında Sivil Toplum Örgütleriyle Görüştü

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin, Gönyeli’de hayata geçirilmesi planlanan Her Eve Fiber Optik Projesi’ne destek almak kapsamındaki temasları devam ediyor.
Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Benli Gönyeli’de bulunan sivil toplum örgütleri yetkilileriyle görüşerek gelinen süreçte yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin, Gönyeli’de hayata geçirilmesi planlanan Her Eve Fiber Optik Projesi’ne destek almak kapsamındaki temasları devam ediyor.