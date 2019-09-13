banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102692
ALTIN
274.931
DOLAR
5.6718
STERLİN
7.0648
EURO
6.2957
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Bulduğu cep telefonunu çaldı
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner307
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Gönendere’deki ağıllar köy dışına çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,  Gönendere dışına çıkarılan ağıl yerleri için kura çekimi yapıldı.

Gönendere’deki ağıllar köy dışına çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,  Gönendere dışına çıkarılan ağıl yerleri için kura çekimi yapıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 08:18
Gönendere’deki ağıllar köy dışına çıkarıldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gönendere köy halkının yıllardır kanayan yarası haline gelen ağılların köy dışına çıkarıldığını açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,  Gönendere dışına çıkarılan ağıl yerleri için kura çekimi yapıldı.

Açıklamada, Gönendere köy halkının yıllardır kanayan yarası durumuna gelmiş olan köy içerisindeki ağılların, köy içerisinde yarattığı rahatsızlıktan bölgedeki insanların kurtarılması için Mağusa Kaymakamlığının başlattığı çalışmaların sonuçlandığı kaydedildi. 

banner317
Gönendere köyü içerisindeki hayvancılara verilmek üzere Mağusa Kaymakamlığı tarafından Mayıs ayında belirlenen ancak topoğrafik yapısı düzgün olmayan arazinin organize ağıl yerine dönüştürülmesi çalışmaları tamamlandı. 

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Gönendere köyü içerisindeki 5 adet ağılın organize bölgeye çıkartılmasında ikinci adım olan ağıl yerleri ile ilgili yer tespiti için kura çekimi bugün Geçitkale Bucağın’da Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal nezaretinde yapıldı. 

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Mayıs ayında Gönendere köy halkının sorunlarını yerinde incelemesi ile başlatılan çalışmaların, Mağusa Kaymakamlığı tarafından aralıksız yürütülerek, uzun yıllardır köy halkının çilesi durumuna gelen ağılların köy dışına çıkartılmasının sağlandığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 13.09.2019 11:29
Anahtar Kelimeler:
Gönendere Ağıllar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı köylerde elektrik kesintisi var
Yarın bazı köylerde elektrik kesintisi var
Lute’dan Akıncı’ya yapıcı çabaya bağlılığından dolayı teşekkür
Lute’dan Akıncı’ya yapıcı çabaya bağlılığından dolayı teşekkür
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
Oğuz: “İthal meyve ve sebze kontrolleri düzenli olarak yapılıyor”
Oğuz: “İthal meyve ve sebze kontrolleri düzenli olarak yapılıyor”
Töre: “KKTC halkının geleceğe güvenle bakmasının en büyük nedeni Türkiye'nin garantisidir”
Töre: “KKTC halkının geleceğe güvenle bakmasının en büyük nedeni Türkiye'nin garantisidir”
Zaroğlu: “Savvas yakalanıp yargılanmadan yeni ayinlere izin verilmemeli”
Zaroğlu: “Savvas yakalanıp yargılanmadan yeni ayinlere izin verilmemeli”
“tezgÂh” Oyunu Sahnelendi
“tezgÂh” Oyunu Sahnelendi
Bengihan: “Askeri cephanelik patlaması, üzerinde ciddiyetle durulması ve acilen tedbir alınması gereken bir olaydır”
Bengihan: “Askeri cephanelik patlaması, üzerinde ciddiyetle durulması ve acilen tedbir alınması gereken bir olaydır”
Korkmazhan: “Sivil soruşturma komisyonu oluşturulmalıdır”
Korkmazhan: “Sivil soruşturma komisyonu oluşturulmalıdır”
Savaşan: “Patlama ile açıklamaların popülizmden uzak yapılması gerekli”
Savaşan: “Patlama ile açıklamaların popülizmden uzak yapılması gerekli”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim