Gönendere’de yangın

Gönendere Şehitliğinin güneyinde saat 11:30 sırlarında çıkan yangın geniş bir alana doğru yayılıyor.
Polisten yapılan açıklamada, saat 11.30 sıralarında, Gönendere şehitliğinin güney kısmında yol kenarında başlayan yangının geniş bir alana doğru yayıldığı, yangına itfaiye ve çevre halkının iş makineleri ile müdahale ettiği bildirildi.
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