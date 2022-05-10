Gonca Restoran’da yangın çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat akşam saatlerinde çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; davlumbaz ve iç mekanizması, iki adet döner pişirme makinesi ve üzerlerinde bulunan dönerler ile muhtelif beyaz eşyalar yandı.