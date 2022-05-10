Gazimağusa’da faaliyet gösteren Gonca Restoran’da davlumbazda biriken yağların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Gonca Restoran’da yangın çıktı
Gazimağusa’da faaliyet gösteren Gonca Restoran’da davlumbazda biriken yağların tutuşması sonucu yangın çıktı.
10 Mayıs 2022 Salı 12:45
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat akşam saatlerinde çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; davlumbaz ve iç mekanizması, iki adet döner pişirme makinesi ve üzerlerinde bulunan dönerler ile muhtelif beyaz eşyalar yandı.
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