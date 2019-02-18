Gökkuşağı Türk Müzik Derneği Konseri Bu Akşam

Lefkoşa, 18 Şubat 19 (.): Gökkuşağı Türk Müziği Derneği, bu akşam halka açık ve ücretsiz Türk Müziği Konseri veriyor.
Şef Özkan Pastırmacıoğlu yönetimindeki konser, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak.
(GÖZ/GÜL)
Lefkoşa, 18 Şubat 19 (.): Gökkuşağı Türk Müziği Derneği, bu akşam halka açık ve ücretsiz Türk Müziği Konseri veriyor.
Lefkoşa, 18 Şubat 19 (.): Gökkuşağı Türk Müziği Derneği, bu akşam halka açık ve ücretsiz Türk Müziği Konseri veriyor.
Şef Özkan Pastırmacıoğlu yönetimindeki konser, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak.
(GÖZ/GÜL)