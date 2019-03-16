Gökhan Naim\'in Öldürülmesi Olayı İle İlgili Olarak Aranan Bilal Ahmad Tutuklandı



Lefkoşa, 16 Mart 19 : Gökhan Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak aranan Bilal Ahmad, Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tutuklama dün gece yapıldı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Gökhan Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan Faiz Ul Hassan’ın (E-30) ise, dün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verilmişti.



(SEL)