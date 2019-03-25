Gökhan Naim Cinayeti Zanlılarına 8’er Gün Daha Tutukluluk

Lefkoşa, 25 Mart 19 (.): Gesfi döviz bürosu sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın tutuklularından Ali Okan Şengül ve Abubakar Fiaz, bugün çıkarıldıkları mahkemenin emriyle 8 gün daha tutuklu kalacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gökhan Naim cinayetinde tutuklanan Şengül ve Fiaz, bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yargıç, zanlılar hakkında 8'er gün daha tutukluk emri verdi.

Polisin 13 Mart’ta işlenen cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor. Soruşturmada 4 kişi tutuklanırken, 5 kişi de aranıyor.

(GÜL/ŞEB)