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Gökhan Takımcılar yakalandı!

Gaziköy’de 15 Ağustos’ta polis memuru Fahri Toklu’yu bıçakla yaraladıktan sonra Güney Kıbrıs’a firar eden Gökhan Takımcılar, Kırklar köyünde bugün asker ve polisin düzenlediği operasyonla tutuklandı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:09
Gökhan Takımcılar yakalandı!

Takımcılar’ın aracında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 15 Ağustos’ta Gaziköy’de, görevli Polis Memuru Fahri Toklu’yu bıçakla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettikten Güney Kıbrıs’a firar eden Gökhan Takımcılar, bugün öğle saatlerinde Kırklar köyünde görevli askerler ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandı.

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Operasyon kapsamında ayrıca, Gökhan Takımcılar tarafından KKTC’ye geçmek için kullanılan ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri ve 3 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bölgede meydana gelen araba hırsızlığı olaylarıyla ilgili devriye yapan polis ekibi, Gaziköy’de Gökhan ve Ecevit Takımcılar’ın saldırısına uğramıştı.

Zanlılardan Ecevit Takımcılar 16 Ağustos’ta Akdoğan’da saklandığı bir evde polis tarafından tespit edilerek tutuklanmış, kardeşi Gökhan Takımcılar’ın ise Güney Kıbrıs’a firar ettiği anlaşılmıştı.

Saldırıda yaralanan polislerden Fahri Toklu, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görerek iyileşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Takımcılar
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