Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme...

İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Önen yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan uyruklu zanlı İmran Arşad’ın, cinayet sonrası Güney Kıbrıs’a kaçtığını, ancak, Komitemitenin devreye girmesi ve Rum polisine aktarılan bilgiler sonucunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde bugün Kuzeye iade edildiğini belirtti.Önen açıklamasında, Gökhan Naim cinayeti zanlısı Azmad Ali’nin 9 Ağustos’ta KKTC yetkili makamlarına teslim edilerek mahkemeye çıkarılmasının ardından, cinayetin diğer zanlısı İmran Arşad’ın da Gökhan Naim cinayetinden dolayı yargılanmasının mümkün hale geldiğini kaydetti.

Hakkı Önen, İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi olarak, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önemle üzerinde durduğu bu konuda; iki zanlının da geri alınarak, adaletin tecellisine katkı yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Önen, “Komitemiz suçluların iadesinin iki toplum arasındaki güvenin artmasına katkısını önemsemektedir.”ifadelerini kullandı.