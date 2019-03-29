Gökhan Naim cinayetinde önceden tutuklu bulunan ve dün akşam tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Gökhan Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak daha önceden tutuklu bulunan Hüseyin Erseyis ve dün akşam tutuklanan Sajid MASOOD, Rana Rahem Aslam KHAN ve Hasan Civelek tutukluluk emri alınmak için bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Hüseyin Erseyis'e 7 gün, diğer 3 zanlıya ise 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Gökhan Naim cinayetiile ilgili olarak meseleyle bağlantısı olarak tutuklandığı bildirilen M.S.P(51)'nin gerçek adının Rana Rahem Khan olduğu,diğer isminn sahte olduğu tespit edilmiştir..Soruşturma devam etmektedir..