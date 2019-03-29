Gökhan Naim cinayetinde 3 yeni tutuklama

Polis, GESFİ Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesi olayıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturmada yeni isimlere ulaştı..

Polis Basın Subaylığı olayla bağlantısı tespit edilen 3 kişinin daha tutuklandığını açıkladı. Polis tutuklananların 29 yaşındaki S.M., 51 yaşındaki M.S.P ve 32 yaşındaki H.C olduğunu bildirdi.

Tutukluların bugün Mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

13 Mart’ta evine girerken kurşunlanarak öldürülen iş insanı Gökan Naim’in öldürülmesi soruşturmasında polis, bugüne kadar 8 kişiyi tutuklamış oldu. Cinayet ve soygunla bağlantısı bulunan 5 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

