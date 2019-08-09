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Gökhan Naim cinayeti zanlısı KKTC’ye iade edildi

Gökhan Naim cinayeti zanlısı KKTC’ye iade edildi

09 Ağustos 2019 Cuma 14:19
Gökhan Naim cinayeti zanlısı KKTC’ye iade edildi

HAKKI ÖNEN: “BUGÜN KKTC POLİSİNE TESLİM EDİLEN ZANLININ KKTC’DE GÖKHAN NAİM CİNAYETİNDEN DOLAYI YARGILANMASI MÜMKÜN HALE GELDİ”

ÖNEN, ADI BİR CİNAYETE TEŞEBBÜS OLAYINA KARIŞTIKTAN SONRA GÜNEY KIBRIS’TAN KKTC’YE KAÇAN MİROSLAV BALAZOVJECP’İN DE 28 TEMMUZ’DA GÜNEY KIBRIS’A TESLİM EDİLDİĞİ AÇIKLADI

İş insanı Gökhan Naim cinayetinin katil zanlılarından Azmad Ali, İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Konular Teknik Komitesi’nin yürüttüğü çalışma sonucunda bugün saat 12.30’da BM Barış Gücü aracılığıyla KKTC adli makamlarına teslim edildi.

Cinayetin ardından Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edilen Azmad Ali, komitenin devreye girmesi ve Rum polisine aktarılan bilgiler sonucunda Güney Kıbrıs’ta Larnaka Havaalanı’ndan kaçmaya çalışırken yakalanmış ve “sahte kimlik kullanmak” suçlamasıyla kısa süreli hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güney Kıbrıs’taki mahkumiyetini tamamlayan zanlının, komitenin bir süredir yürüttüğü çalışma çerçevesinde önceden kararlaştırıldığı gibi bugün Kuzey’e iade edildiği açıklandı.

İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Konular Teknik Komite Eş Başkanı Hakkı Önen yazılı açıklamasında, BM Barış Gücü aracılığıyla bugün KKTC polisine teslim edilen zanlının böylelikle KKTC’de Gökhan Naim cinayetinden dolayı yargılanmasının mümkün hale geldiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuyu en başından beri yakinen ve bizzat takip ederek, BM ile gerekli koordinasyonun kurulmasını ve KKTC adli makamlarının devrede olmasını temin ettiğini belirten Önen, Başbakan’la da istişare içinde sürecin başarıyla tamamlanmasının sağlandığını bildirdi.

BİR ZANLI DA GÜNEYE TESLİM EDİLDİ

Bu arada adı bir cinayete teşebbüs olayına karıştıktan sonra Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye kaçan Miroslav Balazovjecp adlı zanlının da yine komitenin ortak çalışması çerçevesinde 28 Temmuz’da Güney Kıbrıs polisine teslim edildiği açıklandı.

İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Konular Teknik Komite Eş Başkanı Hakkı Önen, KKTC yargısı tarafından “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulundurmak” suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edilen Miroslav’ın, KKTC’deki cezasını tamamladıktan sonra Güney Kıbrıs’a iade edildiğini kaydetti.

Önen, “Komitemizin işbirliği sonucunda zanlıların 12 gün arayla karşılıklı olarak iade edilmelerinin, adaletin sağlanmasına ve her iki tarafta kamu vicdanının rahatlatılmasına hizmet etmesini umarken, benzer suçları azaltacak bir caydırıcılık oluşturmasını temenni ederiz” ifadelerini kullandı.

Gesfi Döviz Bürosu sahibi iş insanı 52 yaşındaki Gökhan Naim, 13 Mart’ta saat 18.00 sıralarında Lefkoşa Ortaköy bölgesindeki evinin önünde tabancayla vurulmuştu. Naim, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Katiller, içinde 112 bin Sterlin, 170 bin Euro ve 800 bin TL olduğu tespit edilen para çantasını da alarak kaçmışlar, cinayette kullanılan tabanca ve araç daha sonra bulunmuştu. Polis tutuklamalar da yapmıştı.

Son Güncelleme: 09.08.2019 17:35
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