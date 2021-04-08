Gökçebel: “Grev ve eyleme çıkanları selamlıyoruz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, yaptığı yazılı açıklamada, paketler veya türlü gerekçelerle çalışanların haklarına sürekli saldırılar yapılmasını kabul etmediklerini belirtti.

Özel sektör çalışanlarını güvencesiz, sigortasız, sendikasız, köle yapan, asgari ücreti açlık sınırına çekenin siyasi hükümetler ve onların kararları olduğunu ileri süren Gökçebel, şu iddialarda bulundu:

“Bugün kamu çalışanlarına, haklarına, sendikalarına saldıranlar toplumdan bu ülkenin servet sahiplerini, adaletsiz vergileri, hortumlamaları, israfı, torpilleri, yandaşlara ihalesiz peşkeşleri, partililere avantajları, yurtdışı, ateşe, üçlü kararnameleri, mafyaya, casinolara, vakıflara aktarılan kamu kaynaklarını, yeşil sermayeye devredilen kurumları ve yapılanları saklamaktadır”



Hükümetin halkı gözden çıkardığını iddia eden Gökçebel, pandeminin ağır koşullarının, diyetinin toplumun en mağdurlarına fatura edilme gayreti olduğunu ileri sürdü ve “HP’nin ortadan kaldırılmak istenmesi bu sığ politik körlüktür” ifadelerine yer verdi.



