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Gökçebel'den açıklama

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, “Aşı yoksa yüz yüze eğitim de yok” dedi.

20 Mart 2021 Cumartesi 14:10
Gökçebel'den açıklama
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KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, yüz yüze eğitimden yana olduklarını ancak defalarca her platformda söyledikleri gibi eğitim çalışanlarının aşılanması yapılmadan, görevlerini uzaktan eğitim olacak şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Aşılamanın tamamlanması durumunda ancak yüz yüze eğitime başlayacaklarını kaydeden Gökçebel, öğrencilere, velilere kapılarının her zaman açık olduğunu, “hükümetçilik oyununa” ve politikalarına boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Gökçebel, Covid -19 salgınının üzerinden 1 yıldan fazla bir zaman geçtiğini ve bu süreçte hükümetin sadece bazı hatırlı çevrelere, yandaşlara ve kendi çıkarına adımlar ve kararlar aldığını ileri sürdü. 

Toplum sağlığına, güvenliğine, geniş kesimlerin ihtiyaçlarına ve çaresizliklerine aldırış bile edilmediğini savunan Gökçebel, “Bu uğurda kendi bakanlarını, Sağlık Üst Kurulunu bile harcamaktan geri durmamıştır. Salgını, hükümet fırsata dönüştürürken, halkın da kabusu olmuştur. Karantinasız girişleri, servet sahiplerini koruyup geniş kesimlerin haklarını budayan, sağlık önlemleri yerine üçlü kararname atamalarına devam eden, kendi eğitim sistemine katkı yerine ithal şirket için milyonlar ödeyen, işsizliğin, açlığın artmasına aldırış etmeden yandaşlarını besleyen anlayış halkın kabusu olmuştur.” ifadelerini kullandı. 

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24 Ağustos’ta okulların açılması ile birlikte öğretmenler, okul idareleri, denetmenler ve sendikanın tüm aksaklıklara, ilgisizliklere, yetersiz kaynaklara rağmen canla başla eğitim için seferber olduğunu belirten Gökçebel, öğretmenlerin, eğitim çalışanları, öğrenciler ve velilerin destek yerine plansız, programsız, öngörüsüz kararlarla sürekli kaosa ve belirsizliklere sürüklendiğini iddia etti.

“Hiçbir program, hazırlık , çalışma yapmadan son dakika kararları ile eğitim ve ülkenin yönetilemeyeceğini”     kaydeden Gökçebel, karantinasız girişlerle, kapanma gereken yerde casinolarda yılbaşı kutlamaları için yüz yüze eğitimin heba edildiğini ileri sürdü.

Sağlık ve güvenlik tedbirleri almadan, okulları yüz yüze eğitime açıp iki gün sonra kapatarak tüm halkın, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin bunalıma sürüklendiğini iddia eden Gökçebel, random usülü PCR testlerinin yapılmadığını, Bulaş Temas Protokolü’nün oluşturulmadığını, okullarda hijyen, temizlik önlemlerinin ihmal edildiğini ifade etti.

Gökçebel, ““Okullarda yaşanan bir vaka sonrası, % 70 öğrencinin okula gitmekten çekindiği durumlar yaratılmıştır. Bugün dahi oluşturulan güvensı̇z ortamı güvenli hale getirip, kaosu durdurmak yerine son dakika kararlarına devam edilmektedir. Yapması gereken hiçbir ev ödevini yapmadan sürekli son dakika kaotik kararlarına imza atılmaya devam edilmektedir. Moodle sistemi yerine EBA’ya, özel üniversitelere milyonlar akıtılmıştır. Müfredat, programlar pandemiye göre düzenlenmemiştir. Uzaktan eğitime erişememe durumu yüksek bir oranla devam etmektedir. Bu dönemin yasal çerçevesi oluşturulmamıştır. Nasıl karne verileceği belirlenmemiştir. Seçmeci-elemeci sınavlar devam ettirilecektir.” dedi.

Topluma, eğitim çalışanları aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmeyeceği açıklamaları yapıldığını kaydeden Gökçebel, son dakika kararıyla 12. sınıfların aşılanma olmadan yüz yüze eğitime başlayacağı söylemini eleştirdi.

Gökçebel ,hükümet yönelike  “Yapmadığınız hazırlıkları örtmek gailesi ile yine bir son dakika kararına başvuruyorsunuz. Dershane patronlarının önünü açıyorsunuz. Eğitim çalışanlarının aşılanmasını ihmal ettiğinizin farkında mısınız? Tüm dünyada, eğitim çalışanları Covid-19’a karşı en riskli ilk üç içerisinde kabul edilmektedir. Buna rağmen bakanlar, milletvekilleri, şoförleri, eşleri, korumaları, yandaşları, partilileri, kadın kolları , bazı sektörler, torpilliler aşılanmış ama “12.sınıflar” aklınıza gelmemiştir.” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 20.03.2021 15:13
Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimTahir Gökçebel
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