Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor!

Bu hafta çarşamba gününden itibaren cuma gününe kadar 3 gün yağmur bekleniyor.

Bölge 08-13 Ocak tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre hava, bugünden itibaren salı gününe kadar parçalı ve az bulutlu, çarşamba günü parçalı, çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla gök gürültülü sağanak yağmurlu, perşembe ve cuma günleri parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.



En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimler ve sahillerde 18-21 derece, diğer günlerde ise 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek