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“Göçün Hikayesi Arpalık” belgeseli Londra'da gösterilecek

Kıbrıs Türklerinin 1964'te yaptığı zorunlu göç belgeseli İngiltere'nin başkenti Londra'da Yunusemre Enstitüsünde 12 Mart'ta gösterilecek.

“Göçün Hikayesi Arpalık” belgeseli Londra'da gösterilecek

Kıbrıs Türklerinin 1964'te yaptığı zorunlu göç belgeseli İngiltere'nin başkenti Londra'da Yunusemre Enstitüsünde 12 Mart'ta gösterilecek.

24 Şubat 2020 Pazartesi 14:23
“Göçün Hikayesi Arpalık” belgeseli Londra'da gösterilecek
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Neriman Saygılı ve Basın Yayın Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, “Göçün Hikayesi Arpalık” Belgeselin gösterimi için Londra'ya gidiyor.

Yönetmenliğini Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in üstlendiği “Göçün Hikayesi Arpalık” Belgeseli 21 Aralık 2019’da BRT ekranlarında gösterilmesinin ardından, 12 Mart 2020 tarihinde "Arpalık Göçü ve Şehitlerimize Saygı" programı kapsamında Londra’da gösterilecek. Program kapsamında GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç.Dr.Neriman Saygılı’nın Rumların Medyadaki Propaganda Faaliyetleri” sunumunu gerçekleştireceği belirtildi.

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GAÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.  Muharrem Özdemir belsel ile ilgili yaptığı açıklamasında, "7 Şubat günü O tarih yıl dönümü olduğu için göçün hikayesi ve şehitlerimizi anmak amacıyla bir belgesel hazırladık. Bu belgeseli BRT televizyonu işbirliğinde hazırladık. Tüm Dünya'ya haklı mücadelemizi ve sesimizi duyurmak, çekilen acıları hatırlamak, Şehitlerimizi unutturmamak için böyle bir çalışma yaptık.”

“12 Mart'ta İletişim Fakültesi Dekanımız Doç.Dr. Neriman Saygılı ile birlikte Londra'da belgeseli ve acı göçün hikayesini paylaşacağız. 1963 yılında “Kıbrıs Türk Mücahidinin Sesi” sloganıyla yola çıkan BRT ve KKTC’nin ilk özel üniversitesi olarak eğitim hayatına başlayıp dünyanın dört bir yanına mezun ettiği öğrencilerle gönüllü eğitim elçileri göndererek Kıbrıs Türkünün haklı sesi olan Girne Amerikan Üniversitesi işbirliğinde tarihe ışık tutan yeni bir belgeselimizi daha bitirdik. “Göçün Hikayesi Arpalık” belgeselimize kimler ses vermedi ki? Teknik ekipte BRT’den değerli arkadaşlarım; Tunç Bayraktar ve Nazime Kızıltaş yer aldı. Seslendirmeyi değerli dostum Burhan Canbaz üslendi. Müziğini değerli dostum Ferhat Atık’ın katkılarıyla Ney’in üstadı Hakan Mengüç besteledi. Danışmanlığını GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ulvi Keser ve İletişim Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Neriman Saygılı yaptı. Koordinatörlüğünü ise iki değerli kardeşim Nazmi Pınar ve Simge Özekler Erdal üslendi. Şehitlerimizin fotoğraflarını bizlerle paylaşan Gürsel Benan Hocamıza ve isimlerini sayamadığım, unuttuğumuz tüm dostlarımın affına sığınarak gerek fikirleriyle gerekse emeğiyle destek sunan tüm dostlarıma teşekkür ediyoruz” dedi.
 

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