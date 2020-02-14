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Göçmenkõy Efsane'yi dibe itti

Göçmenkõy Efsane'yi dibe itti

14 Şubat 2020 Cuma 21:32
Göçmenkõy Efsane'yi dibe itti

Göçmenkõy Efsane'yi dibe itti

Çetinkaya 1-Göçmenkõy 2

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Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi'nin, bu akşam Lefkosa Atatürk Stadı'nda oynanan kritik karşılaşmada deplasman takımı hüviyetinde olan Göçmenköy, rakibi Çetinkaya'yı 2-10 mağlup ederek, adeta dibe itti. Orta hakem Emre Öztaslı'nın mükemmel bir yönetim gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısı Kenneth'in 32.dakikada attığı golle 1-0 Göçmenköy'ün üstünlüğünde sona erdi. Maçın ikinci yarısında yine üstün olan taraf Göçmenköy idi. Nitekim, bu baskısını devam ettiren mavi-kırmızılılar 77. dakikada ilk golün sahibi Kenneth ile 2-0 öne geçti. Ne varki, Çetinkaya bu gole 78. dakikada Emek Kırılmaz'ın golüyle yanıt verdi. 2-1 bu golden sonra, oyun hakimiyetini ele alan Çetinkaya beraberlik golü için bastırırken, Goçmenköy'de kontrataklarla gol aradı. Bu mücadeleden sonuç çıkmayınca, Göçmenköy karşılaşmayı 2-1 kazanarak, puan sayısını 25' e çıkarırken, Efsane Çetinkaya 15 puanda kaldı.

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