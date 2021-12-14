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“Gocasını Pişiren Gadın” ada turnesine çıktı

ıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın, 8 Ekim’de perdelerini açan yeni sezon oyunu Debbie İssit'in yazdığı Cevahir Caşgir'in uyarlayıp yönettiği  ‘Kocasını Pişiren Kadın’ (Gocasını Bişiren Gadın) Lefkoşa temsillerinin ardından ada turnesine çıktı.

14 Aralık 2021 Salı 11:30
“Gocasını Pişiren Gadın” ada turnesine çıktı

Bir uyanışın kara komiği “Gocasını Bişiren Gadın”, “Nedir kadın? Nedir erkek? İlişki ne kadar zor olabilir? Kendini bilmek ne kadar zordur?  Duygusal açlık ile fiziksel açlık birbirlerine paralel mi ilerler? Ya kadın? Her iki açlıkta da kadın mı olmalıdır yenecek tek şey?” sorularına yanıt arıyor.

İlk olarak 19-26 Kasım da Güzelyurt seyircisi ile buluşan oyun önümüzdeki günlerde Girneli sanatseverlerin karşısına çıkacak.  Oyun daha sonra Çatalköy, İskele, Gazimağusa ve Beyarmudu’nda tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.

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 Ada turnesine devam eden Gocasını Bişiren Gadın'ın sonraki buluşmaları şöyle:  

  • 17 Aralık Girne Oda Tiyatrosu
  • 24 Aralık Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi
  •  7 Ocak İskele AKM
  • 14 - 21 Ocak Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi
  • 28 Ocak Beyarmudu Güney Meserya Sosyal Tesisleri

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, tiyatro salonlarına vb. kapalı alanlara kısıtlı sayıda seyirci kabul edileceğinden sanatseverlerin rezervasyon yaptırarak oyunlara gitmesi de tavsiye edildi.

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Son Güncelleme: 14.12.2021 12:42
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