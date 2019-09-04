Göç-taş Kültür Sanat Festivali Bugün Başlıyor

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : 11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy (GÖÇ-TAŞ) Kültür ve Sanat Festivali bugün başlıyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, bu akşam ilk etkinlik olarak, GÖÇTAŞ Dernek lokalinde saat 19.30’da dernek tarafından hazırlanan Göçmenköy - Taşkınköy belgeseli sunulacak. Gecede, kurucu üye ve dernek yönetim kurulu üyelerinden geçen yıl vefat eden İlhak Nurluöz anısına anma töreni de gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde yarın saat 19.30’da Sanat Parkı – Göçmenköy Parkı güzergahında Kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Ardından Göçmenköy Parkında, açılış gösterilerine geçilecek.Festival, 6 Eylül’de Taşkınköy Spor kulübünde yapılacak olan gösteriler ve konserler ile devam edecek. 7 Eylül’de Sanat parkında yapılacak kapanış programı ile son bulacak.

Festival’de bu yıl 4 farklı ülkeden beş grup yer alacak, ayrıca Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği ekipleri yanında ülkemizden farklı dernekler de festivalde yer alarak gösteri sunacak. Festivalde Halk Dansları gösterileri dışında modern dans gösterileri ve konserler de yer alacak.

11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Festivaline bu yıl, Hırvatistan’dan The Folklore Ensemble Gradici, Polonya’dan MAJERANKI, Türkiye’den Seferihisar Belediyesi ve Yedirenk Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ile Kırgızistan’dan Tagdir Mezgil Jashoo Folk Dans Gruppa Datkaiym dernekleri katılacak.

(ÖK) PROGRAM EKTE