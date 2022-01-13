banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Denktaş'ı andık
Denktaş'ı andık
Sucuoğlu BRT’ye konuştu
Ankara temasları olumlu!
Koronavirüse bir can daha!
Son Dakika
Koronavirüse bir can daha!
Seçimlerde bile çocuk istismarı var!
Seçimlerde bile çocuk istismarı var!
banner405

“Göç yasası ile beyin göçüne sebep oldunuz”

13 Ocak 2022 Perşembe 15:45
“Göç yasası ile beyin göçüne sebep oldunuz”

“BU YASA İLE ÇALIŞANLARA HAYAT PAHALILIĞINA EK OLARAK YÜZDE 6 ORANINDA ARTIŞ VERİLSİN”
“YARATTIĞINIZ BU YASA İLE BEYİN GÖÇÜNE  SEBEP OLDUNUZ”
“İHTİYAT SANDIĞI BİRİKİMİNE VERİLECEK YASAL FAİZ ORANI %19’DAN %17’YE DÜŞÜRÜLDÜ”
Sendikal Platform, “Göç Yasası” olarak bilinen  “Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş –Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası” altında çalışanların maaşlarını yoksulluk maaşı olmaktan çıkaracak önlemler alınmasını, bu yasa altında çalışanlara belirtilen Hayat Pahalılığına ek olarak yüzde 6 oranında artış verilmesini istedi.
Sendikal Platform, Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, “Yarattığınız bu yasa ile beyin göçüne  sebep oldunuz gençlerimizi, çocuklarımızı yurdumuzda tutamaz olduk” vurgusu yaptı.
Sendikal Platform adına KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan birer konuşma yaptı; ardından hazırlan basın açıklaması Güç-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Fatme Kan tarafından okundu.
“İNSANLARI BİR GÜNDE  YÜZDE 35’E VARAN ORANDA FAKİRLEŞTİREREK TARİHE GEÇTİLER”
 “Göç Yasası” çalışanlarının maaşlarının insanca yaşamak için gereken ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu kaydedilen açıklamada,  2011 yılında “kamuya reform getireceğiz, kamudaki maaş külfetini azaltıyoruz” diyerek ilgili yasayı getirenlerin kamu çalışanlarını bir günde yüzde 35’e varan oranda fakirleştirerek tarihe geçtikleri belirtildi.

banner341
Yasayla anayasanın eşitlik ilkesinin aksine ve eşit işe eşit ücret prensibine aykırı, kamuda yan yana aynı işi yapan ancak farklı maaş ve özlük haklarına sahip iki farklı sınıf ortaya çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, “Özel sektör çalışanları ve 2008 yılı sonrası işe başlayan kamu çalışanlarının İhtiyat Sandığı Birikimi döviz karşısında değer kaybettiği yetmezmiş gibi 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla İhtiyat Sandığı Birikimine verilecek yasal faiz oranı da %19’dan %17’ye düşürülmüştür” denildi.
Dünyada ve KKTC’de pandemi ile birlikte derinleşen ekonomik kriz yüzünden çalışanların defalarca bedel ödediği ifade edilen açıklamada “Ancak üzülerek görüyoruz ki itibardan tasarruf edilmemiş, pandemi koşullarına rağmen Külliye ve Saray yapımı için milyonlarca TL bütçe ayrılmıştır. Eğer bugün saray için bütçe ayırabiliyorsanız göç yasası çalışanlarının ücretlerini yoksulluk maaşı olmaktan çıkaracak önlemleri de alabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.
ELMALI: “MAAŞLARDAN KESİLEN PARA NEREYE GİTTİ”
KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da konuşmasında  ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştığına ancak koşulların bu yasa altında çalışanlar için daha fazla zorlaştığına, alım güçlerinin ciddi oranda düştüğüne dikkat çekti.
Elmalı, bu yasa ile kamudaki yükün azaltılması amaçlanıyor iseydi maaşlardan kesilen paranın nereye gittiğini, nerede kullanıldığını sordu.
ÖZDOĞAN: “AMAÇ ASGARİ REFAHTA AZAMİ BİR EŞİTLİK… BUNU KABUL ETMİYORUZ”
Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan da “Göç Yasası”nın gençlerin güvenceli istihdam kapısını kapattığını, haklarını budayarak  geleceklerini bu ülkede görmelerini engellediğini söyledi . 
Bu yasayı geçirenlerin amacının asgari refahta azami bir eşitlik yani en azı vererek herkesi eşitlemek olduğunu dile getiren Özdoğan, bunu kabul etmediklerini vurguladı ve “Başta hükümet olmak üzere meclisteki tüm partilere meclise girmeye aday partilere bir mesajımız var, gözümün üzerlerindedir, göç yasasıyla ilgili görüşlerini net bir şekilde açıklasınlar” diye konuştu.
 

banner360
Son Güncelleme: 14.01.2022 00:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Palm Beach Casinoya Ara Emri
Palm Beach Casinoya Ara Emri
Kuzey Kıbrıs Türkiye İşbirliği Cemiyeti 42 kişilik heyetle Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs Türkiye İşbirliği Cemiyeti 42 kişilik heyetle Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti
DP'nin içi cadı kazanı!
DP'nin içi cadı kazanı!
Şentop, Sucuoğlu'nu kabul etti
Şentop, Sucuoğlu'nu kabul etti
Sucuoğlu'ndan Yıldırım'a ziyaret
Sucuoğlu'ndan Yıldırım'a ziyaret
Türkiye'de 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti
Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti
Sucuoğlu’ndan Koca’ya ziyaret
Sucuoğlu’ndan Koca’ya ziyaret
KTEZO: “Asgari ücret komisyonu aldığı son kararla aynı anda hem maaş artışı, hem de sosyal güvenlik fonlarına yatırım imkanını tümüyle ortadan kaldırdı”
KTEZO: “Asgari ücret komisyonu aldığı son kararla aynı anda hem maaş artışı, hem de sosyal güvenlik fonlarına yatırım imkanını tümüyle ortadan kaldırdı”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim