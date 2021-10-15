GMO: "KKTC’de gıda üretimi her geçen gün zorlaşıyor"

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can, Dünya Gıda Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak KKTC’de gıda üretiminin her geçen gün zorlaştığını ve yerli ürün üretmek için mücadele veren üreticilerin güçlük çektiğini ifade etti.

Can ülkeyi yönetenlere toplumun varlığını sürdürebilmesi ve bu topraklarda var olabilmek için yerli gıda üretimine sahip çıkma çağrısında bulundu.

Yerli gıda ürünlerinin ithal ürünler karşısında hem fiyat, hem de kalite anlamında rekabet edebilmesinin ancak devlet politikalarıyla sağlandığını kaydeden Can, “Tarım ve gıda politikalarınızı ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak dünya standartlarında ve sürdürülebilir uygulanmasını sağlayın” dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından bu yılki Gıda Günü temasının “Attığımız adımlar, geleceğimizdir - Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam" şeklinde belirlendiğini kaydeden Can, bu temanın kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım sistemlerine dönüşümün desteklenmesi gerektiği konusunda farkındalığı artıracağını da belirtti.



