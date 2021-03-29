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GMO: “Gıda güvenliği sistemleri hayata geçirilmeli”

Gıda Mühendisleri Odası, hellimin Avrupa Birliği’nde tescilinin gündeme gelmesiyle gıda güvenliği sistemlerinin öneminin ortaya çıktığını belirterek, AB standartlarında gıda güvenliği sistemlerinin hayata geçirilmesi için yetkili  tüm kurumları göreve davet etti.

29 Mart 2021 Pazartesi 11:15
GMO: “Gıda güvenliği sistemleri hayata geçirilmeli”
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Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can tarafından yapılan yazılı açıklamada, gıda güvenliğinde yasal mevzuatların uygulanmaması, denetim eksikliği ve uzman kadroların yetersizliğine dikkat çekilerek, bu eksikliklerin AB pazarında yer almayı zorlaştıracağı savunuldu.
“Hellim gibi değerli bir ürünümüzle gündeme gelen AB standartlarında gıda güvenliği sistemlerinin hayata geçirilmesi için yetkili olan tüm kurumları göreve davet ediyoruz” denilen açıklamada, yerli üretime sahip çıkmanın bir devlet politikası olması gerektiğine vurgu yapıldı.

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Son Güncelleme: 29.03.2021 12:23
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