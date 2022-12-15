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Global Business Management Derneği KKTC'de temaslarda bulundu

15 Aralık 2022 Perşembe 18:16
Global Business Management Derneği KKTC'de temaslarda bulundu

MÜSİAD KKTC, Londra Merkezli Global Business Management (GBM) İş Adamları Derneği’nin iş gezisi programı kapsamında KKTC’yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Londra ve İstanbul'dan iş insanları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi. Londra Merkezli Global Business Management İş Adamları Derneği, İstanbulda'ki iş adamlarının katılımıyla İngiltere'de yaşayan işadamı Nuri Bulgurcu başkanlığında toplanarak, KKTC’yi ziyaret etti. Bu kapsamında MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu'yu ziyaret etti.

GBM Kurucu başkanı işadamı Nuri Bulgurcu başkanlığındaki heyete, Ramsey Yönetim Kurulu üyesi Bilal Gür, Müsiad İnşaat Sektörü ve GBM  Başkan Yardımcısı Remzi Dursunkaya, GBM Genel Sekreteri ve Global Accountancy Direktörü Serap Yıldırım ve Meri UK Shipping & Logistics Company Direktörü Oz Urun, GBM Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Yönetim A.Ş Direktörü İbrahim Ayhan Özer, MET CAM A.Ş. Metin Külbağ, KKTC MÜSİAD Kurucu Başkanı ve GBM KKTC Başkanı Okyay Sadıkoğlu,  Lefke Yardım ve Halk Derneği ve Türkiye Tanıtım Platformu (TUTAP) KKTC  Başkanı Dr. Emel  Yılmaz ve KKTC İŞAD Genel Sekreteri Metin Yılgın katıldı.

Global Business Management Başkanı Nuri Bulgurcu, ziyaret kapsamında KKTC' ye yönelik iş  olanaklarının yaratılması, ticaret hacminin yükselmesi ve ülke turizmin canlanması, kurumlar arası birlikteliğin pekiştirilmesi anlamında olumlu geçtiğini kaydetti.

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