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GKK Yedek Subay son yoklaması 21 Eylül’de

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), yedek subay aday adaylığına 17 Eylül tarihine kadar müracaat edenlerin son yoklamalarının 21 Eylül’de yapılacağını duyurdu.

06 Eylül 2021 Pazartesi 12:30
GKK Yedek Subay son yoklaması 21 Eylül’de

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında, 2021 yılı 44’üncü dönem 5’inci devre yedek subay (asteğmen ve çavuş) aday adaylığına 17 Eylül tarihine kadar müracaat edenlerin son yoklamalarının 21 Eylül’de 08.30-16.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, müracaat için gerekli belgeler şöyle sıralandı:

“-KKTC kimlik kartı

-T.C. kimlik kartı ile T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği fotokopisi (çift uyruklular için)

-Yurttaşlığa kabul belgesi fotokopisi (çift uyruklular için)

-KKTC doğum kayıt belgesi (yeni tip KKTC kimlik kartı olmayanlar için)

-Polis Genel Müdürlüğü’nden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi

-Mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı bir adet fotokopisi

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-Sürüş ehliyeti olanların sürüş ehliyeti fotokopisi,

-İkametgah belgesi

-Sağlık problemi olanların, sağlık raporu fotokopisi ve 12 adet vesikalık fotoğraf”

Yedek subay (asteğmen ve çavuş) aday adaylarının yoklama tarihinde müracaat belgelerinin asıllarını beraberinde bulunduracağı belirtilen açıklamada, son yoklamaya katılacak olan yükümlülerin Covid-19 pandemi tedbirlerine uygun hareket etmesi, maske takması ve randevu zamanına uyması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan bu duyuruların, Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceği ve duyurulara rağmen Askerlik Yasası’nda belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların, yoklama kaçağı suçunu işleyecekleri için haklarında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, yükümlülerin bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mücahit.net internet adresinin ana sayfasından ulaşabileceği ifade edildi.

           

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Son Güncelleme: 06.09.2021 13:49
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