GKK’da kuruluş yıldönümü resepsiyonu

Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargahı bahçesinde yer alan resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Resepsiyonda konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın TMT’den aldığı şanlı görevini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Resepsiyonda konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Kıbrıs’ın fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci kuruluş yıl dönümlerini kutlamaktan büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Topaloğlu, Kıbrıs’ın fetih tarihçesinden de bahsettiği konuşmasında, adanın Rumların Enosis hayallerini gerçekleştirmek ve adadaki Türk varlığına son vermek için başlattığı girişimlere karşı Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine sahne olduğunu kaydetti.



Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 1 Ağustos 1976’da TMT’den aldığı şanlı görevini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun konuşmasını ardından resepsiyon müzik dinletisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın tarihçesini anlatan slayt gösterisi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosunun konseriyle sona erdi.



