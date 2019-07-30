Gkk Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Ömürlü’den Rum Yönetimine Uyarı:

“TÜRK’ÜN ŞAMARIYLA AKDENİZ VE KIBRIS GASPÇILARIN MEZARI OLACAKTIR”

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 (.): Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, AB’ye güvenerek, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve haklarını yok sayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimini; “Mavi Vatan Akdeniz’deki haklarımızı gasp etme niyetleri, azim ve kararlılıkla engelleyecek, eşref saat geldiğinde, Türk’ün şamarıyla Akdeniz ve Kıbrıs, gaspçıların mezarı olacaktır” sözleriyle uyardı.

Ömürlü yazılı açıklamasında, ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yapan Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis’in verdiği beyanatla “akıl tutulması” yaşadığını gösterdiğini kaydetti.

“Garantilere gerek yoktur” diyen Miçotakis’in; 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta darbe yapıp, Kıbrıs’ın bir Helen adası olarak Yunanistan’a ilhak edildiğini açıklayanın Yunanistan olduğunu unutmamasını isteyen Ömürlü, şöyle devam etti:

“Bu oldu-bittiyi engelleyen ise, garantör ülke olan Türkiye’nin Uluslararası hukuktan doğan ve 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı olmuştur. Kıbrıs Türk halkını soykırımdan kurtaran, Rumlar arasındaki iç savaşı sonlandıran ve Yunanistan’a Demokrasiyi getiren, 20 Temmuz 1974 Barış harekatı olmuştur.



Kıbrıs Türk halkının siyasi eşit ortağı olduğu 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti, 21 Aralık 1963’te Yunanistan’ın fiili desteği ile Rumlar tarafından silah zoruyla işgal edilmiş, Kıbrıs Türk’ü dışlanarak hakları gasp edilmiştir. Uluslararası hukuk gasp edilerek, Kıbrıs’ın bir Rum Cumhuriyetine dönüştürülme statükosu halen devam ediyor.Türkiye’yi işgalci göstermeye çalışan Miçotakis’i Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin hak ve çıkarlarını yok sayma sevdasından vazgeçmeye çağırıyoruz. Gereği yok dediği Kıbrıs garanti anlaşmasının, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı hedeflerinin önünde, yegane engel olduğunu, bu nedenle Kıbrıs Türk halkı için, olmazsa-olmaz olduğunu, bir kez daha hatırlatırız.AB’ye güvenerek, varlığımızı ve haklarımızı yok sayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini bir kez daha uyarıyoruz.Mavi Vatan Akdeniz’deki haklarımızı gasp etme niyetleri, Azim ve Kararlılıkla engelleyecek, Eşref saat geldiğinde, Türk’ün şamarıyla Akdeniz ve Kıbrıs gaspçıların mezarı olacaktır.”(EMR/ÖK)