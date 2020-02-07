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Gkk’dan Yiğitler Burcu Parkı Yakınındaki Metruk Binayla İlgili Açıklama

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK LEFKOŞA RUM BELEDİYESİ VE BMBG PERSONELİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR”

Gkk’dan Yiğitler Burcu Parkı Yakınındaki Metruk Binayla İlgili Açıklama

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK LEFKOŞA RUM BELEDİYESİ VE BMBG PERSONELİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR”

07 Şubat 2020 Cuma 16:49
Gkk’dan Yiğitler Burcu Parkı Yakınındaki Metruk Binayla İlgili Açıklama

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK LEFKOŞA RUM BELEDİYESİ VE BMBG PERSONELİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR”

Lefkoşa, 7 Şubat 20 (.): Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı,  (GKK), Yiğitler Burcu Parkı yakınındaki metruk binanın ara bölgeye bakan kısmına, Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezaretinde girmeye çalışan Lefkoşa Rum Belediyesi görevlilerinin, bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı. 
GKK Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklama şöyle: 

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“Yiğitler Burcu Parkı yakınında, KKTC sınırları içerisindeki askersizleştirilmiş bölgede bulunan eski metruk binanın ara bölgeye bakan kısmına 05 ve 06 Şubat 2020 tarihlerinde iki kez Lefkoşa Rum Belediyesi görevlileri tarafından BMBG nezaretinde girilmek istenmiş, ancak Güv.K.K.lığınca gerekli tedbirler alınarak Lefkoşa Rum Belediyesi ve BMBG personeli bölgeden uzaklaştırılmıştır.”

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), bugün yaptığı açıklamada, taraflar arasında gerginliğe yol açan Lefkoşa’da Baf Kapısı yakınlarındaki bir bina ve çevresindeki çalışmaların askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

(ÖK) 

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