Gkk’dan Yiğitler Burcu Parkı Yakınındaki Metruk Binayla İlgili Açıklama

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK LEFKOŞA RUM BELEDİYESİ VE BMBG PERSONELİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR”
Lefkoşa, 7 Şubat 20 (.): Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, (GKK), Yiğitler Burcu Parkı yakınındaki metruk binanın ara bölgeye bakan kısmına, Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezaretinde girmeye çalışan Lefkoşa Rum Belediyesi görevlilerinin, bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı.
GKK Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklama şöyle:
Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), bugün yaptığı açıklamada, taraflar arasında gerginliğe yol açan Lefkoşa’da Baf Kapısı yakınlarındaki bir bina ve çevresindeki çalışmaların askıya alınması çağrısında bulunmuştu.
(ÖK)