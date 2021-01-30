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GKK yoklama tarihlerinin ertelendiğini duyurdu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Bakanlar Kurulunun artan Covid-19 vakaları nedeniyle 26 Ocak tarihinde almış olduğu kararlar kapsamında, 2003 doğumlu yükümlülerden örgün eğitime devam etmeyen yükümlülerin, çağrı pusulaları ile kendilerine tebliğ edilen yoklama tarihlerinin ertelendiğini duyurdu.

30 Ocak 2021 Cumartesi 15:00
GKK yoklama tarihlerinin ertelendiğini duyurdu
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GKK tarafından yapılan açıklamada, örgün eğitime devam etmeyen yükümlülerin yoklama işlemlerinin 1-10 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak şekilde yeniden planlandığı belirtildi.

Yükümlülerin belirlenmiş olan son yoklama tarih ve saatlerinin www.mücahit.net internet adresinde yayınlandığı da duyurulan açıklamada, “son yoklamaya gelenlerin, Covid-19 pandemi tedbirlerine uygun hareket etmeleri, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri, maske takmaları ve randevu gün ve saatine uymaları önem arz etmektedir” denildi.

GKK açıklamasında, yapılan duyurunun, Askerlik Yasası‘nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat mahiyetinde olduğu uyarısında da bulunuldu.

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Açıklamada, Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri şöyle aktarıldı:

Telefon Numaraları    : 2271275, 2272007, 2289235 ve 2271947

Belgegeçer No.          : 228 6663                                     

E-Mail          : [email protected]        

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Son Güncelleme: 30.01.2021 16:14
Anahtar Kelimeler:
YoklamaGKK
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