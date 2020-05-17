GKK: “Yangının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber ediliyor“

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Tepebaşı bölgesinde çıkan yangının söndürülmesinde itfaiyeye destek için Türkiye'den gelen yangın söndürme helikopterleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm imkanlarının seferber edildiğini açıkladı.

GKK Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 11.45 saatlerinde Tepebaşı’ndaki boş ormanlık alanda çıkan yangında, KKTC itfaiyesine destek olmak maksadıyla Türkiye’den gelen yangın söndürme helikopteri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın tüm imkanları seferber edilerek destek verilmektedir.

Çalışmalar hükümet yetkilileri ile tam uyum içerisinde yürütülmektedir."