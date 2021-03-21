GKK, mükellef askerlerin izinleri konusunda açıklama yaptı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, mükellef askerlerin izinleri konusunda haber ve beyanların medyada yer aldığını kaydederek, bunların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca bugüne kadar alınan ve alınmakta olan tedbirlerle pandemi ile etkin şekilde mücadeleye devam edildiğine vurgu yapılarak, mükellef askerlerin süreç boyunca izinleri hakkında bilgi verildi.



