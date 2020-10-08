GKK Maraş'a geçişler hakkında basın duyurusu yayımladı

İşte GKK'nin Kapalı Maraş'ı ziyaret edecekler için yayımladığı duyuru:

Kapalı maraş’ın bir kısmı, bugünden itibaren, belirlenen saatler arasında, halkın yaya ziyaretine açılmıştır. Ziyaret süresince aşağıda belirtilen kural ve ikazlara uyulması can güvenliği açısından önem taşımaktadır. Bu düzenlemeler bölgedeki alt yapı çalışmaları tamamlanana kadar geçerli olacaktır.

Ziyaret, 09.00-17.00 saatleri arasında yaya olarak yapılabilecektir.

Ziyaretçiler, Gazimağusa Dr. Fazıl küçük stadyumunun bulunduğu bölgeden giriş yaparak, Demokrasi caddesi ve bu caddede bulunan Bilal Ağa Mescidi ile sahil kesiminde Kennedy Caddesi ve doğusunda (deniz tarafını) işaretle belirtilen bölgeye kadar (askeri tesisler hariç olmak üzere) alanı gezebilecekler, denize girebileceklerdir.

Ziyaretçilerin, can güvenliği için yollar ve işaretlenmiş bölgeler dışına çıkmamaları, hiçbir binaya girmemeleri, yabani/zehirli hayvanların bölgede bulunması gerekçesi ile çalı ve otluk bölgelerin içerisinden dolaşmamaları, bölgedeki işaret ve levhalarda belirtilen ikazlara uymaları kişisel güvenlikleri kapsamında önem arz etmektedir.

Sadece ziyarete açık bölgelerden, dron kullanımı hariç, fotoğraf alınmasına müsaade edilecektir. Ancak ziyarete açılan bölge içerisinden dışarıya herhangi bir nesne çıkarılmayacaktır.

Maraş Bölgesi’nde bol miktarda bulunan ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ile foseptik çukurları nedeniyle yollar dışına çıkılması tehlike arz etmektedir.

Ayrıca, bölgede dayanıklılığını kaybetmiş yapılardan düşebilecek parçalar kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokabilecektir.

Olası bir tehlike durumunda alo 155 polis imdat hattı aranarak yardım talebinde bulunulabilir.

Bu uygulamanın devamlılığı ve geliştirilmesi, saygıdeğer halkımızın kurallara uyduğu müddetçe değerlendirilecektir.