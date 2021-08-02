banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ya korumak adı altında öldürülüyorsak? (Kafalarımız karışık)
Ya korumak adı altında öldürülüyorsak?...
İyi niyet ve şov
İyi niyet ve şov
Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleye açıklık getirmelidir!
Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleye...
78'i yerel 100 pozitif vaka
78'i yerel 100 pozitif vaka
banner376
Flaş Haber
78'i yerel 100 pozitif vaka
Kapat

GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Dağman, emekliliğe sevk edildi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK), görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman’ın 30 Ağustos itibarıyla emekliliğe sevkine,  tuğgeneral kontenjanının 2021 yılı için kullanılmamasına karar verdi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 13:00
GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Dağman, emekliliğe sevk edildi

GKK Basın Bürosu aracılığıyla açıklanan, bugünkü toplantıda alınan karar şu şekilde:

“Yüksek Değerlendirme Kurulu; 2 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanan ağustos ayı olağan toplantısında, görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısının durumu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensubu albaylardan tuğgeneralliğe yükselecek personelin durumlarını görüşerek karara bağlamıştır.

banner341
30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere; görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman’ın emekliliğe sevkine, Yüksek Değerlendirme Kurulu Çalışma Esasları, Tuğgeneralliğe Terfi ve Uzatma İşlemleri Tüzüğü kapsamında Tuğgeneral kontenjanının 2021 yılı için kullanılmamasına karar verilmiştir.”

banner360
Son Güncelleme: 02.08.2021 13:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Tel-Sen uyarı grevi yaptı
Tel-Sen uyarı grevi yaptı
Türkiye’deki yangınlardan zarar gören üreticilere KKTC'li üreticilerden destek
Türkiye’deki yangınlardan zarar gören üreticilere KKTC'li üreticilerden destek
Girne Koleji “Yeni dünya insanının başarı yolculuğuna” odaklandı
Girne Koleji “Yeni dünya insanının başarı yolculuğuna” odaklandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
GKK’da kuruluş yıldönümü resepsiyonu
GKK’da kuruluş yıldönümü resepsiyonu
Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Toplantısı’na katıldı
Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Toplantısı’na katıldı
Daha sıcak hava dalgası geliyor
Daha sıcak hava dalgası geliyor
UKÜ’de Covid-19 sürecinde yeme davranışı ve duygu durumu arasındaki ilişkisi irdelenecek
UKÜ’de Covid-19 sürecinde yeme davranışı ve duygu durumu arasındaki ilişkisi irdelenecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim