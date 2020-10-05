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GKK, KKTC karasularında tespit ettiği düzensiz göçmenleri Türkiye’ye teslim etti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), KKTC karasularında tespit ettiği 13 düzensiz göçmeni, sahil güvenlik işbirliği protokolü çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etti.

05 Ekim 2020 Pazartesi 18:17
GKK, KKTC karasularında tespit ettiği düzensiz göçmenleri Türkiye’ye teslim etti
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), KKTC karasularında tespit ettiği 13 düzensiz göçmeni, sahil güvenlik işbirliği protokolü çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etti.

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GKK’dan yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:
“4 Ekim 2020 tarihinde sabah saat 11.00 sularında Sadrazamköy’ün 8 deniz mili kuzeyinde, KKTC karasularında, içerisinde 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatörün bulunduğu bir tekne Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı KKTCSG-03 gemisi tarafından tespit edildi. Fark edilen düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, rotasını kuzeye çevirerek türkiye’ye doğru seyre başlamıştır. KKTCSG-03 gemisi uluslararası hukuktan doğan kesintisiz takip hakkını kullanarak söz konusu tekneyi takip etmeye başlamış ve tekne yakalanmıştır. Bahse konu tekne ve şahıslar ‘KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü’ kapsamındaki işbirliği çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine teslim edilmiştir. Güvenlik kuvvetleri komutanlığı, kıbrıs türk halkının huzur ve güvenliğini denizde de korumaya devam etmektedir”

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Son Güncelleme: 05.10.2020 18:28
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