GKK duyuru

30 Ocak- 07 Şubat 2020 tarihleri, 08.00 - 18.00 saatleri arasında Şht. Cengiz Topel atış alanında atış eğitimleri icra edilecektir.
Anılan tarihlerde, söz konusu atış alanları ve çevresinde bulunmak tehlikeli ve yasaktır.
Saygı ile duyurulur ..
GKK'dan duyuru ve uyarı..
30 Ocak- 07 Şubat 2020 tarihleri, 08.00 - 18.00 saatleri arasında Şht. Cengiz Topel atış alanında atış eğitimleri icra edilecektir.
Anılan tarihlerde, söz konusu atış alanları ve çevresinde bulunmak tehlikeli ve yasaktır.
Saygı ile duyurulur ..