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GKK'dan duyuru

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), yedek subay aday adaylığı müracaatlarıyla ilgili son yoklamanın 23 Mart’ta yapılacağını duyurdu.

18 Mart 2021 Perşembe 12:00
GKK'dan duyuru
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), yedek subay aday adaylığı müracaatlarıyla ilgili son yoklamanın 23 Mart’ta, 08.30-16.00 saatleri arasında Lefkoşa’da, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde olacağı açıklandı.

GKK’dan yapılan açıklama şöyle:

  1. Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında, 2021 yılı 44’üncü dönem 1’inci devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına aşağıda belirtilen belgeler ile      19 Mart 2021 tarihine kadar müracaat edenlerin son yoklamaları 23 Mart 2021 tarihinde          08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacaktır.
  2. Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adayları yoklamaya gelirken aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını beraberinde bulunduracaktır.
  1. KKTC kimlik kartı,
  2. T.C. kimlik kartı fotokopisi ve T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı (çift uyruklular için),
  3. Varsa, yurttaşlık belgesi ve fotokopisi (çift uyruklular için),

ç.         KKTC doğum kayıt belgesinin aslı (yeni tip KKTC kimlik kartı olmayanlar için),

d.         Polis Genel Müdürlüğü’nden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi,

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e.         Mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet fotokopisi,

f.         Sürüş ehliyeti olanların sürüş ehliyeti,

g.         5 Adet vesikalık fotoğraf,

ğ.         İkametgah belgesi,

h.         Varsa, sağlık problemi ile ilgili raporlar.

  1. Son yoklamaya gelenlerin covid-19 pandemi tedbirlerine uygun hareket etmeleri, maske takmaları, ayrıca kendilerine verilen randevu zamanına uyması önem arz etmektedir.
  2. Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan bu duyurular, Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen Askerlik Yasası’nda belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanlar, yoklama kaçağı suçunu işleyecekleri için haklarında yasal işlem yapılacaktır.
  3. Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mücahit.net internet adresinin ana sayfasıdan ulaşabileceklerdir.”

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Son Güncelleme: 18.03.2021 12:59
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