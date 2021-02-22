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GKK'dan askeri öğrenci alımı duyurusu…

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı için askeri öğrenci alımı yapacağını duyurdu.

22 Şubat 2021 Pazartesi 15:25
GKK'dan askeri öğrenci alımı duyurusu…
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GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 2021 yılı askeri öğrenci temin faaliyetleri kapsamındaki başvurular 31 Mayıs – 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında GKK’ya şahsen yapılacak.

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Başvurunun geçerli olması için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavına (Temel Yeterlilik Testi/Alan Yeterlilik Testi) en geç 2 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.
 

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Son Güncelleme: 22.02.2021 16:27
Anahtar Kelimeler:
GKKdan Askeri öğrenci Alımı Duyurusu
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