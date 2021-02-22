GKK'dan askeri öğrenci alımı duyurusu…

GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 2021 yılı askeri öğrenci temin faaliyetleri kapsamındaki başvurular 31 Mayıs – 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında GKK’ya şahsen yapılacak.
Son Güncelleme: 22.02.2021 16:27
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı için askeri öğrenci alımı yapacağını duyurdu.
GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 2021 yılı askeri öğrenci temin faaliyetleri kapsamındaki başvurular 31 Mayıs – 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında GKK’ya şahsen yapılacak.